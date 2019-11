Hamburg (www.anleihencheck.de) - Am Rentenmarkt gab es in den letzten Tagen nur geringe Bewegungen, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Die Bunds seien um zwei weitere BP auf -38 BP gefallen, gleichzeitig seien die US-Treasuries um 3 BP auf 1,76% gestiegen. Diese geringe Dynamik bei den Renditen sei insofern überraschend, da sich der S&P weiterhin auf Rekordjagd befinde und auch diese Woche um 1,6% zugelegt habe. Aber die Entwicklung sei nicht mehr so gegenläufig wie sie noch in der letzten Woche gewesen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...