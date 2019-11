Die britische Investmentbank Barclays hat Societe Generale von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 27 auf 35 Euro angehoben. Die Franzosen gingen aus der Verteidigungsstellung zum Angriff über, schrieb Analyst Omar Fall in einer am Freitag vorliegenden Studie. 2020 werde ein großes Jahr - nach Kapitalsicherung rücke nun die Rendite der Anleger in den Fokus./ag/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2019 / 18:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000130809