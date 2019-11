BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesrat hat ein Gesetz mit Regeln für den künftigen Klimaschutz in Deutschland gebilligt. Die Länderkammer rief dazu nicht den Vermittlungsausschuss an. Das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung sieht feste Vorgaben vor, wie viel CO2 im Verkehr, bei Gebäuden und in der Landwirtschaft bis 2030 eingespart werden müssen. Das Klimaschutzgesetz ist ein wichtiges Vorhaben im Klimapaket der Bundesregierung./ted/DP/fba

