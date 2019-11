Podcast-Formate sind in der Vermittlerszene noch nicht häufig anzutreffen, die beiden Versicherungsmakler Nicolas Vogt und Torsten Jasper sind hier Vorreiter. In ihrem Makler- und Vermittlerpodcast gibt es kostenfrei Know-how und Vertriebsansätze für Berater und Vermittler. In inzwischen 50 Folgen sprechen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...