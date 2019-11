Der österreichische Möbelkonzern XXXLutz führt seine Einkaufstour in der Schweiz weiter. Das Unternehmen kauft sechs von elf Interio-Filialen, die dem Migros-Konzern gehören. "Mit dem Rückzug von Interio aus dem Schweizer Markt setzt die Migros Mittel frei, um sich auf ihr Kerngeschäft zu fokussieren und sich im hart umkämpften Möbelmarkt auf die Entwicklung von Micasa zu konzentrieren", teilte Migros am Freitag mit. Erst im Oktober war XXXLutz bei der deutschen Möbelkette Roller eingestiegen und hatte kurz darauf 23 Einrichtungshäuser in der Schweiz gekauft.

Die sechs Interio-Filialen sollen laut der Migros-Mitteilung als Mömax-Möbelhäuser weitergeführt werden, der Discountlinie der XXXLutz-Gruppe. Rund 200 Mitarbeiter erhalten die Möglichkeit, zu Mömax zu wechseln, die übrigen 100 Mitarbeiter sollen "innerhalb oder außerhalb der Migros-Gruppe weiterbeschäftigt" werden. Für die fünf übrigen Interio-Standorte wird noch nach Lösungen gesucht.

XXXLutz betreibt mehr als 320 Möbelhäuser in zwölf europäischen Ländern. Der österreichische Konzern beschäftigt fast 24 000 Mitarbeiter und macht jährlich 4,4 Milliarden Euro Umsatz. Die Gruppe sieht sich als das am schnellsten wachsende Möbelhandelsunternehmen Europas und eines der größten weltweit./nif/DP/jha

AXC0119 2019-11-29/10:41