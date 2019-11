Hamburg (ots) -Auszeit vom Alltag und Besinnung auf die christliche Bedeutung desFestes - Bibel TV begleitet seine Zuschauer durch Advent undWeihnachten Mit Spielfilmen, festlicher Musik und vielen Gottesdiensten gestaltet Bibel TV auch in diesem Jahr ein großartiges Weihnachtsprogramm für Menschen, die sich an christlichen Werten orientieren: Neben Live-Gottesdiensten und Andachten steht ein großes Angebot außergewöhnlicher Konzerte und besinnlicher Spielfilme im Mittelpunkt des Programmgeschehens - für entspannte Fernsehabende im Kreise der Familie, aber auch für eine Rückbesinnung auf die eigentlichen Werte des Lebens, für die die Geburt Jesu steht: Menschlichkeit, Versöhnung und Liebe. Weihnachten, erinnerte Papst Franziskus vergangenes Jahr, sei die Zeit "in der wir unser Herz öffnen und fragen, wie und für wen wir leben". Es gelte, "Hoffnungen und Träume für eine neue Zukunft" zu erschließen. Bibel TV will seine Zuschauergemeinde dabei durch die Advents- und Weihnachtszeit begleiten.Die Bibel TV Spielfilm-Highlights an WeihnachtenHeiligabend Orangen zu WeihnachtenDienstag, 24.12. 2019, 20:15 UhrDrama, USA 2012 - Regie: John LydeFilm nach einer klassischen britischen Weihnachtsgeschichte: Rose(Bailee Michelle Johnson) lebt seit frühester Kindheit im Waisenhaus,in dem sie und die anderen Kinder die Geborgenheit einer Familiefinden. Durch ein tragisches Ereignis verliert Rose dieses Zuhauseund wird an einen unfreundlichen Ort gebracht, an dem sie durchdessen Leiter (Edward Herrmann) Enttäuschung und Ablehnung erfährt. Stille NachtDienstag, 24.12.2019, 21:45 UhrDrama, USA / Österreich 2013 - Regie: Christian VuissaVerfilmung der Entstehungsgeschichte des bekanntestenWeihnachtsliedes "Stille Nacht": Der katholische Priester Joseph Mohr(Carsten Clemens) wird 1818 zum Dienst nach Oberndorf bei Salzburgberufen. Um den Kreislauf aus Armut, Hoffnungslosigkeit und Lethargiezu entkommen, beschließt Mohr, den Menschen die Kirche näher zubringen und künftig Predigten und Musik auf Deutsch anstatt aufLateinisch einüben zu lassen. Diese Idee ist für seinen Vorgesetzten,Pfarrer Nöstler (Clemens Aap Lindenberg), unvorstellbar. Er drohtMohr mit disziplinarischen Maßnahmen. Der steht vor der Entscheidung,entweder seine Idee zu begraben oder gemeinsam mit seinem FreundFranz Gruber (Markus von Lingen) an seiner Vision festzuhalten.Erster Weihnachtstag Gott ist nicht tot - Ein Licht in der Dunkelheit(Erstausstrahlung)Mittwoch, 25.12.2019, 20:15 UhrDrama, USA 2018 - Regie: Michael Mason. Sendereihe, 3. und letzteFolgeDave (David A. R. White) steht vor den Trümmern seines Lebens:seine Kirche wird durch einen Brand stark geschädigt und seinbefreundeter Pastor stirbt bei dem Feuer. Zudem plant dieUniversität, auf deren Gelände die Kirche steht, den Abriss desGotteshauses. Dave sucht Hilfe bei seinem Bruder Pearce (JohnCorbett), einem Anwalt, zu dem er lange keinen Kontakt mehr hatte undder sich vom Glauben losgesagt hat. Wird es Dave gelingen, seineKirche noch zu retten? "Ein inspirierender Film, der die Liebe Gottesin einer kraftvollen Geschichte kreativ zu vermitteln vermag"urteilten Zuschauer. Der Fall JesusMittwoch, 25.12.2019, 21:55 UhrDrama, USA 2017 - Regie: Jon GunnVerfilmung des Bestsellers "Der Fall Jesus" von Lee Strobel.Lee Strobel (Mike Vogel), Journalist und akribischer Faktenprüfer,freut sich über seine Beförderung bei der Chicago Tribune. Durch einschicksalhaftes Erlebnis wird Lees Frau Leslie (Erika Christensen)zum christlichen Glauben bekehrt. Dem überzeugten Atheisten Lee passtdas gar nicht - für ihn zählen allein Tatsachen und Beweise. AusTrotz beginnt er mit intensiven Recherchen, um die AuferstehungChristi zu widerlegen. Eine echte Kriminalgeschichte, die Leeparallel recherchiert, dient ihm dabei als Vorlage zu seinem "FallJesus" - doch die Beweislage, die er dabei recherchiert, führen ihnin eine völlig andere Richtung als er vermutet hat.Zweiter Weihnachtstag Oh Happy Day (Erstausstrahlung)Donnerstag, 26.12.2019, 20:15 UhrDrama, Dänemark 2004Hannah (Lotte Andersen) führt ein ereignisloses Leben als Hausfrauin einem dänischen Provinznest. Ihren Jugendtraum, Sängerin zuwerden, hat sie längst begraben. Schwung kommt in den langweiligenAlltag, als der Baptistenprediger Moses Jackson (Malik Yoba) ausHarlem, der mit seinem Gospelchor auf Tour ist, durch einen Unfall inder Stadt strandet. Jackson erklärt sich bereit, Hannahsdilettantischem Kirchenchor auf die Sprünge zu helfen. Dabei bringter den Mitgliedern nicht nur die Gospelmusik bei, sondern auch soeiniges über Glaube, Liebe und Hoffnung. Nebenbei weckt dergutaussehende Musiker besonders in den Frauen alte Sehnsüchte. Undauch Jackson selbst ist nicht so glaubensstark und unbelastet, wie erauf der Bühne wirkt. Stille Nacht - Das WeihnachtswunderDonnerstag, 26.12.2019, 21:45 UhrDrama, Kanada 2002Kriegswinter 1944: Elisabeth (Linda Hamilton) und ihr Sohn Fritz(Matthew Harbour) verstecken sich in einer Waldhütte. Dreiamerikanische Soldaten suchen dort Zuflucht, einer von ihnen istverletzt. Elisabeth hilft, besteht aber darauf, dass sie ihre Waffenablegen. Kurze Zeit später kriegen sie erneut Besuch - von deutschenSoldaten. Highlights im AdventLive-Gottesdienste aus dem Kölner Dom: 8. und 22. Dezember: jeweils 10:00 Uhr, Live-Messe8. Dezember: 14:30 Uhr, Mitspiel-Konzert1. Weihnachtstag, 25. Dezember: 10:00 Uhr, WeihnachtsgottesdienstMusik-Highlights: Winterklang Werfenweng - ORF, 2018Mittwoch, 11. Dezember 2019, 21:05 UhrMusikerlebnis vor traumhafter Kulisse, welches die Zuschauer ineine andere Welt versetzt: Szenen der winterlichen Berglandschaft unddas Konzert in der Pfarrkirche Werfen werden mit der festlichen MusikJohann Sebastian Bachs verschmolzen. Was als vorweihnachtlichesKonzert beginnt, wird zur gemeinsamen visuellen Reise in eineeindrucksvolle Natur- und Kulturlandschaft. Die Musik aus demWeihnachtsoratorium wird vom Bach Consort Wien unter der Leitung vonRubén Dubrovsky gespielt. Es singen Michael Schade (künstlerischerBerater des Festivals), Sophie Karthäuser, Christian Immler,Katharina Magiera und der Salzburger Bachchor. Weihnachtsspecial Andrea BocelliSonntag, 4. Advent, 22. Dezember 2019, 20:15 UhrMatt und Laurie Crouch besuchen den berühmten italienischen SängerAndrea Bocelli und seine musikalische Familie in der Toskana. Dortsingt er in der Kirche, in der er getauft wurde, seineLieblings-Weihnachtslieder. Highlights der Sendung sind das Duett mitseinem Sohn Matteo und ein Interview mit Sängerin FrancescaBattistelli. Im Gespräch mit Matt und Laurie Crouch erzählt AndreaBocelli, was der Glaube an Gott für ihn bedeutet. Ein feierlichesWeihnachtsspecial mit stimmungsvoller Musik und ermutigendenInterviews, das die Familie in den Mittelpunkt rückt. 