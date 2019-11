RIB Software SE unterzeichnet einen iTWO 4.0 Phase-II-Auftrag (Nr. 25 / 2019) mit Arcona Concept AB DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Vereinbarung RIB Software SE unterzeichnet einen iTWO 4.0 Phase-II-Auftrag (Nr. 25 / 2019) mit Arcona Concept AB 29.11.2019 / 10:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 29-November-2019 RIB Software SE unterzeichnet einen iTWO 4.0 Phase-II-Auftrag (Nr. 25 / 2019) mit Arcona Concept AB Stockholm, Schweden, 29. November 2019. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 4.0 Cloud Enterprise Plattformtechnologie, gab heute den Abschluss eines iTWO 4.0 Phase-II-Auftrags mit Arcona Concept bekannt. Arcona Concept ist eine Tochtergesellschaft von Arcona AB, einem der führenden Generalunternehmer Skandinaviens und ein Vordenker im Bereich AEC für strategische Partnerschaften, VDC (virtual design and construction) und Lean Construction in verschiedenen Fachgebieten und Arten von Projekten. Die Tochtergesellschaft Arcona Concept konzentriert sich in hohem Maße auf das Datenmanagement und setzt dieses zur Prozessoptimierung und Produktivitätssteigerung ein, wobei die Technologie als Schlüsselfaktor fungiert. Mads Bording, COO der RIB Gruppe, kommentiert die Vereinbarung wie folgt: "Wir sind sehr erfreut über diese Partnerschaft, bei der wir die gleiche Vision für unsere Branche teilen, inwieweit Technologie ein Re-Platforming unter Verwendung von Daten zur Steigerung der Produktivität, Transparenz und Wettbewerbsfähigkeit unterstützen kann. Darüber hinaus glauben wir, dass diese Neuausrichtung ebenfalls unser Bestreben unterstützt, die Schadstoffemissionen unserer Branche zu verringern und nachhaltigere Projekte zu realisieren. So ermöglicht die durchgängige und vollständig integrierte iTWO 4.0-Plattform Arcona Concept AB, den gesamten Projektmanagementprozess zukunftssicher und effizient zu digitalisieren. Wir bei RIB werden das Unternehmen auch in Zukunft als innovativer und zuverlässiger Partner unterstützen." Über die RIB Gruppe Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 1.500 Mitarbeitern an mehr als 30 Standorten weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren. --------------------------------------------------------------------------- 29.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: RIB Software SE Vaihinger Str. 151 70567 Stuttgart Deutschland Telefon: +49 (0)711-7873-0 Fax: +49 (0)711-7873-311 E-Mail: info@rib-software.com Internet: www.rib-software.com ISIN: DE000A0Z2XN6 WKN: A0Z2XN Indizes: SDAX, TecDAX, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 924731 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 924731 29.11.2019 ISIN DE000A0Z2XN6 AXC0124 2019-11-29/10:55