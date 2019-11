Die Arbeitslosigkeit im Euroraum geht weiter zurück. Wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte, betrug die Arbeitslosenquote im Oktober in den 19 Euroländern 7,5 Prozent. Das ist der niedrigste Stand seit Juli 2008, also seit gut elf Jahren. Im Vormonat hatte die Quote revidiert 7,6 Prozent betragen. In den 28 Ländern der Europäischen Union betrug die Quote im Oktober unverändert 6,3 Prozent. Das ist der tiefste Stand seit Beginn der monatlichen Aufzeichnungen im Jahr 2000.

In der EU waren im Oktober 15,58 Millionen Menschen arbeitslos und damit 29 000 weniger als Im September. In der Eurozone sank die Arbeitslosigkeit um 31 000 auf 12,33 Millionen. Gegenüber dem Vorjahresmonat ging die Arbeitslosigkeit wesentlich deutlicher um 939 000 (EU) beziehungsweise 761 000 (Eurozone) zurück.

Die Unterschiede zwischen den Ländern sind nach wie vor hoch. In Deutschland ist die Arbeitslosigkeit mit am niedrigsten, in Griechenland und Spanien ist sie am höchsten. Allerdings ist sie in diesen Ländern in den vergangenen Jahren auch stark zurückgegangen./bgf/jha/

AXC0128 2019-11-29/11:06