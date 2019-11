Die neue Strategie der Commerzbank kostet viel Geld. Die kalkulierten 1,6 Milliarden Euro, die der Stellenabbau und Investitionen in die Zukunft laut Konzern kosten sollen, will man durch den Verkauf der polnischen Tochter mBank erlösen. Bisher sah es so aus, als ob eine polnische Bank zuschlagen könnte. Nun sollen aber vor allem ausländische Interessenten gesucht werden.Laut Bloomberg lotet die mBank zusammen mit JPMorgan aus, welche Bieter aus dem europäischen Ausland noch in Frage kommen. Dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...