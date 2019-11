Guten Morgen,aus rein börsentechnischer Sicht war diese Woche ein Non-Event. Und damit für uns auch indikativ für die verbleibenden Wochen vor Weihnachten. Während also andere noch darüber spekulieren, ob es eine Jahresendrally geben wird oder nicht, ist unsere Auffassung: Die hat es schon gegeben!Nach einigen aktuellen Gesprächen mit Banken in Zürich stellen wir auch fest: Viele Marktteilnehmer, privat wie auch professionell, waren 2019 nicht dabei und stehen nun mit leeren Hände da. Einige Quartals-Performanceberichte der Fonds zeigen dies bereits. Nun haben aber die gleichen Adressen die Sorge, 2020 ebenfalls zu verpassen! Und damit entsteht in den kommenden Wochen eine äußerst spannende Ausgangslage. Zwei Szenarien sind denkbar:

