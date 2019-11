Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Goldpreis bewegt sich in der kurzen Handelswoche in einer engen Spanne. Nach dem Feiertag gestern ist der Handel in den USA heute verkürzt. Gibt es am Black Friday Gold im Sonderangebot? "Avi Gilburt hat diese Woche einen Artikel veröffentlicht und sieht die nächste große Rallyephase kommen", sagt Markus Bußler. Ein Blick auf den Chart verrate, warum das so ist. Gold scheint charttechnisch tatsächlich dem Ende der Korrektur entgegen zu sehen. Zwar sei noch eine leichte Bewegung nach unten denkbar - doch das absolute Tief zu treffen, ist auch mit Glück verbunden. Ähnlich stellt sich die Situation bei Silber dar. Bei den Minenaktien standen die letzten Tage ganz im Zeichen der großen Übernahmen. Vor allem die Übernahme von Detour Gold durch Kirkland Lake Gold beschäftigt die Anleger derzeit. "Ich bin kein großer Fan dieser Übernahme", sagt Markus Bußler. Zwar kauft man sich eine riesige Goldreserve und eine Produktion von rund 600.000 Unzen, die die Produktion von Kirkland Lake rund 50 Prozent nach oben klettern lassen wird. Doch den Status als niedrigpreisiger Produzent geht erst einmal verloren. "Die nächsten Monate, vielleicht Jahre dürften im Zeichen der Integration stehen", sagt Bußler. Damit dürfte aber die Outperformance der Aktie von Kirkland Lake der letzten Jahre der Vergangenheit angehören. Wenige Stunden nach der Detour-Übernahme lief dann die nächste Akquisition über die Ticker. Der australische Konzern Evolution Mining kauft die Red Lake Mine von Newmont Goldcorp. "Das ist ein schwieriges Projekt", sagt Markus Bußler. Zuletzt habe es auch außer Evolution Mining keinen weiteren Bieter mehr gegeben. Evolution müsse hier zeigen, wie man die Mine profitabel bekommen will. Spannend wird in der kommenden Woche ein neues IPO. Das Team von K92 bringt ein neues Unternehmen an die Börse. Die Gebiete liegen in Südamerika, sind aber erneut sehr hochgradig. Das Unternehmen hört auf den Namen Turmalina Metals und soll am 3. Dezember sein Börsendebut feiern. Die Aktie ist aber noch im frühen Explorationsstadium. Aber die ersten Bohrergebnisse und das Team sprechen dafür, dass sich hier eine Erfolgsstory entwickeln könnte. Die komplette Sendung können Sie gleich hier ansehen. Der Autor Markus Bußler hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Turmalina Metals. Wollen Sie dabei sein bei der Rallye der Edelmetallaktien? Dann testen Sie den Börsendienst "Goldfolio" vier Wochen für nur 49 Euro. Alle Details unter: https://www.goldfolio.de/start.htm Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co? Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler. Jetzt kostenlos registrieren! http://www.goldfolio.de Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot. Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube