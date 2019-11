Berlin (ots) - Folgt man der aktuellen Diskussion, sind vor allem die Arzneimittel-Rabattverträge für Generika Schuld an Lieferengpässen. Diese Erzählung wird ein ums andere Mal wiederholt, doch sie vermischt viele Themen und lässt wesentliche Tatsachen außer Acht.Wie groß ist das Problem wirklich? Was sind die wahren Ursachen? Und welche Rolle spielen dabei Arzneimittel-Rabattverträge?In einem Pressegespräch liefern wir Fakten, wie Rabattverträge schon heute zu einer sicheren Arzneimittelversorgung beitragen und welche Schritte gegen Lieferengpässe tatsächlich helfen.Dazu laden wir Sie herzlich ein:Donnerstag, 5. Dezember 2019 um 9.30 bis 10:30 UhrAOK-BundesverbandRosenthaler Str. 31, 10178 Berlin Ihre Gesprächspartner sind:Martin LitschVorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes Dr. Christopher HermannVorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg Helmut SchröderStellvertretender Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Institutsder AOK (WIdO) Hinweis!Das Pressegespräch ist ausschließlich für Medienvertreter*innen. Bitte melden Sie sich vorab per E-Mail oder online auf www.aok-bv.de an.Ihr Ansprechpartner in der Pressestelle:Dr. Kai BehrensTelefon: 030 / 34646-2309Mobil: 01520 / 15603042E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8697/4454015