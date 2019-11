Berlin (ots) - Zur Einführung der steuerlichen Forschungsförderung in Deutschland äußert sich BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Deutschland hat sich sehr lange den Luxus des Verzichts bei dieser Zukunftsinvestition geleistet"-"Deutschland hat sich sehr lange den Luxus des Verzichts beidieser Zukunftsinvestition geleistet. Der Einstieg in die steuerlicheFörderung von Forschung und Entwicklung ist nach einer mehr als 30Jahre dauernden Debatte ein wichtiges Signal für denIndustriestandort Deutschland. Die steuerliche Förderung vonForschung und Entwicklung ist zusätzlich zur direkten Förderunginternational längst Standard. -Der mit der Forschungszulage erfolgte Einstieg hat dasPotential, langfristig Innovation, Beschäftigung und Wachstum inDeutschland zu stärken. Der Gesetzgeber muss die Zulage schrittweiseausbauen, um den Standort wettbewerbsfähig zu halten. Dievorgesehenen 1,3 Milliarden Euro jährlich können nur ein ersterSchritt sein. Bund und Länder sind gefordert, die Ausweitung derForschungs- und Entwicklungsinvestitionen in künftigen Haushalten zuberücksichtigen. Dann lassen sich auch die selbst gestecktenInvestitionsziele von EU und Bundesregierung für Forschung undEntwicklung erreichen." Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: Presse-Team@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6570/4454007