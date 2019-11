Die Aktien von Tele Columbus haben am Freitag nach Zahlenvorlage ihren Mitte Oktober begonnenen Aufwärtstrend mit dem höchsten Kurs seit Januar 2019 fortgesetzt. In der Spitze kletterten die Anteile des Kabelnetzbetreibers und ehemaligen SDax-Mitglieds bis auf 2,736 Euro. Zuletzt verzeichneten sie ein Plus von fast 11 Prozent.

Das bereinigte operative Ergebnis sei stark ausgefallen und auch der Umsatzmix sei besser als erwartet gewesen, schrieb Analyst Akhil Dattani von JPMorgan in einer aktuellen Studie. Nicht ganz überzeugen konnten ihn allerdings die Kennziffern für das operative Geschäft wie beispielsweise die Kundenzahlen für Kabel und Internet.

Commerzbank-Analyst Stephan Klepp hatte bereits vor Veröffentlichung der Quartalszahlen sein Kursziel für die Anteile von 3,00 auf 4,60 Euro deutlich angehoben. Auf alleinstehender Basis schätzt er die Perspektiven für das Unternehmen wieder besser ein. Er sieht außerdem gestiegene Chancen für einen wertsteigernden Verkauf des Netzwerk-Geschäfts.

Die Börsengeschichte von Tele Columbus ist wenig erfolgreich. Nach dem Rekordhoch bei fast 16 Euro kurz nach dem Börsengang 2015 ging es fast durchweg bergab./ajx/fba

ISIN DE000TCAG172

AXC0133 2019-11-29/11:16