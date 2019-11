Auf der Lithium-Basis und in einer ähnlichen Situation wie Nabaltec - wenn auch deutlich kleiner. Doch der Umsatzsprung von 14 auf 31 Mio. Euro in den vergangenen neun Monaten gegenüber dem Vorjahr zeigt an, was in diesem Business möglich wird. 206 Mio. Euro Marktwert sind zweifellos anspruchsvoll, aber neue Technik hat ihren Preis. Beide Titel sind also unbedingt ein Ansatz für Investments in Sachen E-Mobility.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV