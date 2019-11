Der Höhenflug der Varta-Aktien geht weiter. Am Freitag erreichten die Anteile des Batterienherstellers mit einem Plus von mehr als 4 Prozent auf 114,20 Euro ein weiteres Rekordhoch. In diesem Jahr sind sie mit einem Gewinn von bislang 359 Prozent der unangefochtene Spitzenreiter im Nebenwerte-Index SDax .

Für weiteren Schub sorgte vor dem Wochenende eine Studie der Commerzbank, in der Analyst Stephan Klepp sein Kursziel für die Papiere nach eingehender Analyse von Marktdaten zu Bluetooth-Kopfhörern von 120 auf 135 Euro anhob.

Klepp rechnet damit, dass zusätzlich zu den von ihm identifizierten Kunden Apple , Samsung , Jabra und Bose demnächst auch Google , Amazon , Microsoft , Huawei und Xiaomi als Kunden für die Lithium-Ionen-Mikrozellen von Varta in Frage kommen./ajx/fba

