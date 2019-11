Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research ist die UBM Development AG auf Basis der Neunmonatszahlen für das Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) auf Kurs, die zum Halbjahr angehobene Prognose für 2019 zu erreichen. Die Analysten heben in der Folge ihr Kursziel an und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe jedoch die Gesamtleistung im Neunmonatszeitraum 2019 mit 406 Mio. Euro (9M 2018: 670 Mio. Euro) wie erwartet unter dem Vorjahreswert gelegen. Der Umsatz sei wegen der niedrigeren Erlöse aus Immobilienverkäufen gegenüber dem extrem starken Vorjahr auf 183 Mio. Euro gefallen. Das Ergebnis aus at-Equity Unternehmen habe laut SRC dagegen deutlich auf über 36 Mio. Euro (9M 2018: rund 22 Mio. Euro) zugelegt und das Ergebnis aus Fair-Value-Anpassungen sei auf über 27 Mio. Euro (9M 2018: -2,2 Mio. Euro) gestiegen. Das operative Ergebnis auf EBIT-Basis sei auf über 50 Mio. Euro (9M 2018: rund 44 Mio. Euro) und der Vorsteuergewinn demnach auf über 46 Mio. Euro (9M 2018: 35 Mio. Euro) geklettert. Folglich habe sich das Ergebnis je Aktie auf 5,30 Euro (9M 2018: 3,66 Euro) verbessert.

Auf Basis der Neunmonatszahlen sei das Analystenteam daher nicht überrascht, wenn die jüngst vom Management bestätigte Gesamtjahresprognose sogar noch übertroffen werde. Bilanzseitig sei das Unternehmen mit einer Eigenkapitalquote von 36 Prozent und einem LTV von nur 34 Prozent sehr konservativ aufgestellt. Dieser Spielraum erlaubte es, 2020 unter anderem in neue Großprojekte zu investieren. Außerdem gehe SRC davon aus, dass UBM mit 2,60 Euro/Aktie (zuvor: 2,40 Euro/Aktie) eine höhere als ursprünglich vom Analystenteam erwartete Dividende für das Geschäftsjahr 2019 vorschlagen könne. In der Folge heben die Analysten das Kursziel auf 54,00 Euro (zuvor: 52,00 Euro) an und bestätigen das Rating "Buy".

