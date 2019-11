Gütersloh (ots) - Am Freitag, 29. November 2019 wurde in Berlin zum 3. Mal der Mestemacher Preis "GEMEINSAM LEBEN" im Hotel de Rome, Berlin, verliehen.Bitte beachten Sie hierzu die beigefügte Pressemitteilung.Die Bildunterzeile lautet:Berlin, 29.11.2019: Großbäckerei Mestemacher verleiht Preis "GEMEINSAM LEBEN" 2019 an "Gewalt gegen Mädchen und Frauen - SOLWODI Deutschland"( v. l.) Maria von Welser, Laudatorin für SOLWODI, Sr. Lea Ackermann, Gründerin und Vorsitzende SOLWODI, Mestemacher-Chefin, Prof. Dr. Ulrike Detmers.Die diesjährigen Sieger (4 x 2.500 Euro Preisgeld) sind:SOLWODI DEUTSCHLAND E.V. aus BoppardSieger in der Kategorie "Anderer Lifestyle-Modell-Typ" HOFGEMEINSCHAFT HEGGELBACH aus Herdwangen-SchönachSieger in der Kategorie "Lebensgemeinschaft/Hofgemeinschaft" LEBENSRÄUME IN BALANCE E.V. aus Köln-OstheimSieger in der Kategorie "InstitutionalisierteMehrgenerationenhäuser" Edeka FAMILIE SCHMITZ aus dem Großraum PrümSieger in der Kategorie "Großfamilie" Dazu stellen wir für Redaktionen kostenfreies Bildmaterial zur Verfügung, das über den folgenden Link heruntergeladen werden kann:https://www.mestemacher.de/mestemacher-preis-gemeinsam-leben-2019/Pressekontakt:Mestemacher GmbHProf. Dr. Ulrike DetmersGesellschafterinMitglied GeschäftsführungSprecherin Mestemacher-GruppeRessortleitung Marketing Management, Social Marketing, Public AffairsTel.: +49-5241-8709-68E-Mail: ulrike.detmers@mestemacher.deOriginal-Content von: Mestemacher GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51886/4454089