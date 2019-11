marktEINBLICKE um 12: Kurspfeile zeigen nach oben - E.ON erhöht die Jahresprognose

Der DAX setzt den derzeitigen Seitwärtslauf am Freitagmittag unverändert fort. Es fehlen aktuell die Vorgaben aus den USA. Denn die Amerikaner feierten am Donnerstag Thanksgiving, weshalb die New Yorker Börse geschlossen blieb. Charttechnisch zeigen die Kurspfeile für den DAX aber weiter nach oben, solange der Aktienindex die wichtige 13.000er-Marke verteidigen kann.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,2% 13.221 MDAX -0,1% 27.490 TecDAX +0,2% 3.060 SDAX +0,0% 12.162 Euro Stoxx 50 +0,0% 3.704

Die Topwerte im DAX sind E.ON (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999), Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) und Fresenius Medical Care (WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802). Bei E.ON geht die Integration von Innogy (WKN: A2AADD / ISIN: DE000A2AADD2) gut voran, weshalb der Energieversorger die Jahresprognose nach oben anpasst.

Den vollständigen Artikel lesen ...