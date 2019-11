Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die jüngste Bewegung 10-jähriger US-Treasuries hat das seit August bestehende Renditeband von 1,5% bis 1,9% bestätigt, so die Analysten der Helaba.Auch in den kommenden Monaten sei nicht mit einer signifikanten Verschiebung des Renditeniveaus zu rechnen. Die FED sei - vermutlich für längere Zeit - in den Pause-Modus gegangen. ...

