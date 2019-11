London (www.anleihencheck.de) - Es ist die Zeit der Jahresausblicke und für die Bondmärkte werden wohl (wieder) zahlreiche Kommentatoren das Platzen der Blase prognostizieren, so die Experten von M&G Investments.Jim Leaviss, Head of Fixed Interest für die Publikumsfonds von M&G, sehe das anders. In seinem aktuellen Kommentar erkläre er, warum: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...