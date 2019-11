Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am Mittwoch den amerikanischen Präsidenten Donald Trump am Rande des Nato-Gipfels in London treffen. Das teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer mit. Zu den möglichen Themen des Gesprächs wollte sich Demmer nicht äußern.

Merkel und Trump reisen nächste Woche nach London, wo die Staats- und Regierungschefs des Atlantischen Verteidigungsbündnisses das 70jährige Bestehen der Nato feiern wollen.

Am Dienstag ist zudem vor Beginn des Nato-Treffens ein Treffen von Merkel mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Boris Johnson geplant. Thema werde die Lage in Syrien sein. Näheres wollte die Sprecherin nicht zu dem Treffen sagen.

Beim Nato-Gipfel am Dienstag und Mittwoch sind kontroverse Diskussionen zu erwarten. Trump gilt als Nato-Skeptiker, und Macron hat jüngst der Allianz den Hirntod attestiert. Die Arbeitssitzung des Bündnisses wird am Mittwochvormittag stattfinden, vor dem Treffen von Merkel mit Trump.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 29, 2019 05:52 ET (10:52 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.