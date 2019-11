Pressemitteilung der gamigo AG:

gamigo AG setzt ihren Wachstumskurs in Q3 2019 fort und übertrifft beim EBITDA bereits in den ersten 9 Monaten 2019 das Gesamtjahr 2018 deutlich

- Umsatz wächst in den ersten 9 Monaten 2019 um 34 % auf 43,0 Mio. Euro- EBITDA steigt in den ersten 9 Monaten 2019 um 63% auf 12,3 Mio. Euro- Operativer Cashflow verbessert sich um 33 % und wächst auf 9,4 Mio. Euro in den ersten 9 Monaten 2019 - Erfolgreiche Integration der jüngsten Übernahmen weitgehend abgeschlossen

Die gamigo AG ("gamigo", Anleihe ISIN: SE0011614445), einer der führenden Publisher von Online-Spielen in Nordamerika und Europa, ist in den ersten 9 Monaten 2019 weiter stark gewachsen und hat dabei den operativen Gewinn deutlich überproportional gesteigert. Das EBITDA und das EBIT lagen bereits nach 9 Monaten deutlich über den Werten des Gesamtjahres 2018. Der Umsatz stieg in den ersten 9 Monaten 2019 um 34 Prozent auf 43,0 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...