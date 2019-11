Hans Otto Mahn hat alle Anteile an Albis Leasing verkauft. Mahn war Gründer der Gesellschaft und bisher Großaktionär der Hamburger. Er hielt 32,78 Prozent an Albis. An wen Mahn seine Aktienpakete verkauft hat, wird nicht mitgeteilt. Da jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...