München (ots) -Moderation: Oliver KöhrGeplante Themen:Keiner will sie - die Regierung braucht sieBeim Thema Windräder wird es emotional. Keiner will sie in der Nähehaben, aber für die Umsetzung der Klimaziele der Großen Koalitionsind sie unersetzlich. Nicht nur Bürgerinitiativen protestieren -jetzt hat auch die deutsche Flugsicherung Bedenken gegen dieWindenergie. 1140 beantragte Windkraftanlagen sollen wegen zu großerNähe zu einer der 59 deutschen Anlagen zur Luftfahrtnavigation nichtgebaut werden - fordert die deutsche Flugsicherung. Daniel Pokrakaberichtet.Dazu und zur Zukunft der SPD ein Gespräch mit dem designierten neuenFührungs-Duo der SPD (angefragt)Von der Totalopposition zum Koalitionspartner? - Der neue Kurs derAfDGemäßigte rechte Konservative und Vertreter des radikalen "Flügels"kämpfen um die Macht und wollen die künftige Ausrichtung der Parteibestimmen. Auf dem Parteitag wird sich entscheiden, wer sichdurchsetzen kann. Noch-Parteichef Gauland möchte eigentlich nichtmehr weitermachen - schließt aber eine erneute Kandidatur nicht aus.Offenbar will er vor allem umstrittene Kandidaten verhindern. MartinSchmidt berichtet vom Parteitag.Dazu ein Interview mit dem/der neuen Vorsitzenden der AfD (angefragt)