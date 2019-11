Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die EQS Group AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) den Umsatz deutlich gesteigert, wegen Verschiebungen durch länger als erwartete Entwicklungszeiten bei neuen Modulen aber ein unter Plan liegendes Wachstum ausgewiesen. Die Analysten senken in der Folge das Kursziel, erneuern aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe der Neunmonatsumsatz 2019 - bereinigt um die entkonsolidierte Tochter ARIVA.DE - um 11,8 Prozent auf 23,09 Mio. Euro (9M 2018: 20,64 Mio. Euro) zugelegt. Das EBITDA sei wegen dem Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen durch IFRS-16-Effekte und weggefallenen Recruiting-Kosten auf 0,65 Mio. Euro (9M 2018: -0,67 Mio. Euro) gestiegen. Gemäß der pro forma Konzernergebnisrechnung exklusive ARIVA.DE AG belaufe sich das EBITDA aber auf 0,39 Mio. Euro (9M 2018: -0,63 Mio. Euro). Maßgeblich durch einen Ertrag aus der ARIVA.DE-Veräußerung habe sich das Nettoergebnis auf -0,72 Mio. Euro (9M 2018: -2,29 Mio. Euro) verbessert.

Nach Aussage der Analysten sei die aktuelle Prognose wegen operativer Verzögerungen angepasst worden. Demnach gehe das EQS-Management nun von Umsätzen in einer Range von 35,2 bis 36,6 Mio. Euro (zuvor: 37,5 bis 39,5 Mio. Euro) aus. Das EBITDA werde in einer Spanne von 2,3 bis 3,3 Mio. Euro (zuvor: 2,8 bis 3,8 Mio. Euro) erwartet. Dagegen habe das Unternehmen im Rahmen der Prognoseanpassung nochmals das langfristige Wachstumsziel von 10 bis 15 Prozent jährlich bestätigt. Nach Meinung der Analysten solle die Investitionstätigkeit noch im Geschäftsjahr 2019 größtenteils abgeschlossen sein. Daher erwarte GBC deutliche Ergebnisverbesserungen in den kommenden Jahren. Aufgrund von Prognoseanpassungen reduzieren die Analysten das Kursziel auf 90,00 Euro (zuvor: 94,00 Euro), bestätigen aber unverändert das Rating "Kaufen".

