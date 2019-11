Die DZ Bank hat die Einstufung für Baywa auf "Halten" mit einem fairen Wert von 27 Euro belassen. Die Suche des Agrarunternehmens nach einem Investor für das Geschäft mit Erneuerbaren Energien biege auf die Zielgerade ein, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die erzielbaren Konditionen schienen besser zu werden als erwartet. Da die Details wesentlich seien, könne er derzeit aber noch keine Änderungen an seinem Modell vornehmen./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2019 / 10:31 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2019 / 10:36 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005194062