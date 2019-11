Die US-Börsen dürften am Freitag etwas leichter starten. Marktteilnehmer erwarten leichte Gewinnmitnahmen, aus Sorge davor, dass über das Wochenende negative Meldungen zum Handelsstreit zwischen den USA und China aufschlagen könnten. Nach dem Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag dürften viele Anleger den Freitag zudem als Brückentag nutzen, zumal an den US-Börsen nur ein verkürzter Handel stattfindet. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich leicht nach.

Übergeordnetes Thema ist weiterhin der Handelskonflikt. Hier macht sich nun zunehmend Nervosität breit, nachdem die Verhandlungen über ein Phase-1-Abkommen zuletzt ins Stocken geraten sind. Überdies drohen ab Mitte Dezember neue US-Strafzölle auf chinesische Importe, sollte es bis dahin nicht zu einer Einigung kommen. Die Zeit läuft somit allmählich aus. Erschwerend kommt hinzu, dass die USA Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong beschlossen haben, die US-Präsident Donald Trump zu Wochenmitte unterschrieben hat. Peking wertet dies als Einmischung in die inneren Angelegenheiten.

Konjunkturseitig stehen keine Veröffentlichungen auf der Agenda. Wegen des Feiertags ist auch die Nachrichtenlage mit Blick auf US-Unternehmen dünn.

Facebook geben 0,2 Prozent nach. Über Thanksgiving war der Zugang auf die Internet-Plattform, als auch auf den Messenger-Dienst und Instagram stundenlang für viele Nutzer in den USA gestört. Laut einem Unternehmenssprecher des Soziale-Medien-Riesen wurde das Problem behoben.

November 29, 2019 06:35 ET (11:35 GMT)

