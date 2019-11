Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die gamigo AG ("gamigo", Anleihe ISIN SE0011614445/ WKN A2NBH2), einer der führenden Publisher von Online-Spielen in Nordamerika und Europa, ist in den ersten neun Monaten 2019 weiter stark gewachsen und hat dabei den operativen Gewinn deutlich überproportional gesteigert, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...