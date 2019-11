Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Wenig Bewegung in dieser Handelswoche beim richtungsweisenden Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264), so die Börse Stuttgart.Nach dem Handelsstart am Montag habe sich der Euro-Bund-Future rund um die Marke von 171 Prozentpunkten gehalten. Davon ausgehend sei es in den beiden folgenden Tagen bis auf zwischenzeitlich 171,50 Prozentpunkte nach oben gegangen. Auf Schlusskursbasis würden den Euro-Bund-Future jedoch höchstens etwa 0,3 Prozentpunkte trennen. Auch am Donnerstagmittag notiere der Euro-Bund-Future bei 171,38 Prozentpunkten in dieser Spanne - alles in allem eine eher ruhige Woche. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrage derzeit rund -0,37 Prozent. (Bonds Weekly Ausgabe 48 vom 29.11.2019) (29.11.2019/alc/n/a) ...

