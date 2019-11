Paris (www.fondscheck.de) - LFDE - La Financière de l?Échiquier hat das FNG-Siegel 2020 für nachhaltige Geldanlagen für zwei Fonds erhalten, so LFDE - La Financière de l'Échiquier in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Echiquier Major SRI Growth Europe (ISIN FR0010321828/ WKN A0LCNP) und der Echiquier Positive Impact Europe (ISIN FR0010863688/ WKN A2JFDC) wurden im Rahmen der Preisverleihung in Frankfurt mit drei Nachhaltigkeitssternen ausgezeichnet. ...

