Die Konjunktureintrübung in Österreich schlägt derzeit noch nicht stark auf den Arbeitsmarkt durch. Per Ende Oktober 2019 gab es Kurzarbeit in 14 Betrieben in Österreich, insgesamt 1.229 Personen waren davon betroffen, teilte das Arbeitsmarktservice (AMS) auf APA-Anfrage mit.Zum Vergleich: Ende September gab es Kurzarbeit in 11 Unternehmen mit 1.174 Personen und Ende August waren es 11 Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...