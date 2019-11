Die Öl- und Heizölpreise bewegen sich am Freitag kaum. Das lange Thanksgiving-Wochenende in den USA sorgt dafür, dass sich die Börsen wenig bewegen. Heizöl wird auf Tagespreisbasis marginal um 0,1 Cent bzw. Rappen je Liter teurer. Die Nachfrage in Deutschland, Österreich und der Schweiz bleibt schwach. Von den Börsen sind erst am Montag wieder richtungsweisende Bewegungen beim Ölpreis zu erwarten. ...

