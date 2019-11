Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die USU Software AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) den Umsatz verbessert und beim um akquisitionsbedingte Sondereffekte bereinigten EBIT sogar einen überproportionalen Anstieg erzielt. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, lassen das positive Votum aber unverändert.

Nach Analystenaussage habe der Umsatz in den ersten neun Monaten 2019 um 6,9 Prozent auf 68,71 Mio. Euro (9M 2018: 64,28 Mio. Euro) zugelegt. Grund hierfür sei auch der Zuwachs bei den margenstarken Lizenzerlösen, insbesondere durch neue Aufträge in Deutschland und wegen Großaufträgen in den USA. Durch die ausgebaute Umsatzbasis und die margenstarken Lizenzumsätze sei das um akquisitionsbedingte Sondereffekte bereinigte EBIT überproportional um 58,2 Prozent auf 2,88 Mio. Euro (9M 2018: 1,82 Mio. Euro) gestiegen. Demnach habe sich die bereinigte EBIT-Marge auf 4,2 Prozent (9M 2018: 2,8 Prozent) erhöht. Das Nachsteuerergebnis sei auf 1,40 Mio. Euro (9M 2018: 0,27 Mio. Euro) gewachsen.

Wegen einer tendenziellen Verschiebung von Umsätzen habe das USU-Management die Prognosen aber angepasst und erwarte nun Erlöse für 2019 von 93 bis 95 Mio. Euro (zuvor: 98 bis 101 Mio. Euro). Beim bereinigten EBIT liege die Guidance nun bei 5 bis 8 Mio. Euro (zuvor: 7,5 bis 10 Mio. Euro). In der Folge habe USU auch die Mittelfristplanung für das durchschnittliche organische Wachstum der kommenden Jahre auf rund 10 Prozent gesenkt. Auf Basis der Prognoseanpassungen ermitteln die Analysten ein auf 19,70 Euro (zuvor: 24,70 Euro) reduziertes Kursziel, erneuern aber das Rating "Kaufen".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.11.2019, 12:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 22.11.2019 um 15:33 Uhr fertiggestellt und am 25.11.2019 um 09:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/19473.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.