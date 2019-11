Gegen Mittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung Euro 1,0995 Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Die Kursausschläge zwischen Euro und Dollar sind aber nach wie vor gering.Zum Franken zieht der Euro leicht an und übersteigt die Marke von 1,1000 Franken und notiert aktuell bei 1,1003, nachdem er am Morgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...