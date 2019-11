Impala Platinum (ZAE000083648) teilte kürzlich mit, dass die geplante Übernahme der an der Börse Toronto gelisteten Aktien der North American Platinum vor dem Abschluss steht.Im Oktober hatte Impala ein Übernahmeangebot im Wert von 758 Mio. Dollar für 100 % der ausstehenden Aktien von North American Palladium gemacht. Im Rahmen der Vereinbarung, der zuvor von beiden Unternehmensführungen einvernehmlich erzielt worden war, erhalten die freien Minderheitsaktionäre 19,74 kanadische Dollar je Aktie, während der Mehrheitsaktionär, die Brookfield Business Partners L.P., 16 kanadische Dollar erhält. Das Angebot entsprach einer Prämie von 23 % auf den durchschnittlichen Aktienkurs der letzten 60 Tage per 04.10.2019 an der Börse Toronto.

