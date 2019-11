MERKUR PRIVATBANK gehört zu den besten Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum DGAP-News: MERKUR BANK KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges MERKUR PRIVATBANK gehört zu den besten Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum 29.11.2019 / 14:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- PRESSEMITTEILUNG MERKUR PRIVATBANK gehört zu den besten Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum Höchste Auszeichnung "summa cum laude" des Fachmagazins Elite Report München, 29. November 2019 - Volles Engagement für die Kunden, Ehrlichkeit bei der Beratung und fundierte Kenntnisse der Thematik: Die Anforderungen an eine Vermögensverwaltung sind ebenso vielschichtig wie anspruchsvoll. Als eine der besten ihrer Art im deutschsprachigen Raum hat das Fachmagazin Elite Report in seiner aktuellen Ausgabe die MERKUR PRIVATBANK ausgezeichnet. Auch in diesem Jahr, so das Magazin, hätten die Experten ihren hervorragenden Ruf bestätigt. Das Ergebnis: die bestmögliche Auszeichnung "summa cum laude". Seit der Übernahme wesentlicher Teile des Bankgeschäfts der Bank Schilling & Co AG durch die MERKUR BANK KGaA in diesem Jahr tritt das Unternehmen als MERKUR PRIVATBANK auf und bietet die Vermögensverwaltung an. Mit ihrer auf unternehmerischem Denken basierenden Wertekultur verkörpert die MERKUR PRIVATBANK viele der Eigenschaften, die für die Vermögensverwaltung unerlässlich sind: ganzheitliche Beratung ohne Interessenkonflikte, eine langfristige Bindung zwischen dem Kunden und seinem Berater und eine ehrliche Einschätzung der Risikolage gerade in Zeiten negativer Zinsen. Die Beurteilung für das Ranking "Die Elite der Vermögensverwalter 2020" basiert auf umfangreichen Fragebögen sowie den persönlichen Erfahrungen von Gutachtern und Lesern des Magazins Elite Report. Dabei wurden bestehende Depots von Lesern unter die Lupe genommen und Angebote für Neukunden analysiert. Von ursprünglich 350 Anbietern von Vermögensverwaltung schafften es letztlich 46 in die Auswahl derer, die von der Redaktion empfohlen wurden. Nur 29 erhielten die Auszeichnung "summa cum laude". Über die MERKUR PRIVATBANK Die MERKUR BANK KGaA tritt seit Übernahme des Bankgeschäfts der Bank Schilling & Co AG im Oktober 2019 als MERKUR PRIVATBANK auf. Die rechtliche Umfirmierung erfolgt zur nächsten Hauptversammlung im Juni 2020. Die MERKUR PRIVATBANK ist eine inhabergeführte, börsennotierte Bank mit Filialen im süddeutschen Raum. Rund 440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasinggesellschaften, den Mittelstand und Immobilien-investoren) sowie Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus. Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar. Mit Übernahme des Bankgeschäftes der Bank Schilling & Co AG erreichte die MERKUR PRIVATBANK, die von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt wird, eine Bilanzsumme von über 2,2 Mrd. EUR. www.merkur-privatbank.de Kontakt für Presseanfragen: Christian Wolfram, Engel & Zimmermann AG Am Schlosspark 15, 82131 Gauting Tel.: +49 89 / 893 563 558, Fax: +49 89 / 893 984 29 eMail: merkur-privatbank@engel-zimmermann.com --------------------------------------------------------------------------- 29.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: MERKUR BANK KGaA Bayerstraße 33 80335 München Deutschland Telefon: 089 / 599 98 - 0 Fax: 089 / 599 98 - 109 E-Mail: info@merkur-privatbank.de Internet: www.merkur-privatbank.de ISIN: DE0008148206 WKN: 814820 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 924833 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 924833 29.11.2019 ISIN DE0008148206 AXC0200 2019-11-29/14:31