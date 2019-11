Pressemitteilung der Joh. Friedrich Behrens AG:

Positive Umsatzentwicklung in Europa, insgesamt leichter Rückgang der Umsatzerlöse

- Umsatzentwicklung von -0,3 % im Neunmonatszeitraum

- Materialaufwandsquote verbessert sich weiter

- Ergebniskennzahlen unter den Erwartungen

Die Joh. Friedrich Behrens AG, einer der europaweit führenden Hersteller von Druckluftnaglern und Befestigungsmitteln, erzielte in den ersten neun Monaten 2019 Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 91,6 Mio. EUR, entsprechend einem leichten Rückgang von 0,3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (91,9 Mio. EUR). Im Kernmarkt Europa verlief die Umsatzentwicklung dabei mit +2,5 % positiv. In Frankreich, Belgien, Großbritannien, Tschechien und der Slowakei konnten die Umsätze deutlich gesteigert werden. Die Exportmärkte außerhalb Europas hingegen entwickelten sich aufgrund der weltwirtschaftlichen Entwicklungen unterhalb der eigenen Erwartungen.

Die Materialaufwandsquote konnte gegenüber dem Vorjahr erneut verbessert werden und lag im Neunmonatszeitraum bei ...

