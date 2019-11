Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach Zahlen und einer Telefonkonferenz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der Neunmonatsbericht des Energiekonzerns entspreche beim operativen Gewinn in etwa den Erwartungen, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Probleme beim britischen Ableger NPower sei mit einem vorgestellten Drei-Punkte-Plan eine Lösung in Sicht./tih/ajx

