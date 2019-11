Stuttgart (ots) - "Mit Bedauern haben die Abgeordneten der Fraktion der AfD im Landtag von Baden-Württemberg die Entscheidung der Fraktionsmitglieder Stefan Herre und Harald Pfeiffer zur Kenntnis genommen, sowohl die Fraktion als auch die Partei verlassen zu wollen. Nachdem in den vergangenen Wochen und Monaten bereits kaum noch eine konstruktive Mitwirkung der beiden Abgeordneten an der Arbeit der Fraktion sowie in den Arbeitskreisen erkennbar war, ist der Fraktionsaustritt von Herre und Pfeiffer nach Auffassung der verbliebenen Fraktionsmitglieder allerdings nur ein vorhersehbarer, jedoch langer überfälliger Schritt, der den Großteil der AfD-Abgeordneten im baden-württembergischen Landtag nicht überrascht hat. Die AfD-Fraktion wünscht den früheren AfD-Landtagsabgeordneten Stefan Herre und Harald Pfeiffer auf ihrem zukünftigen Berufs- und Lebensweg alles Gute, viel Glück und weiterhin viel Erfolg.Da beide Abgeordnete nicht direkt gewählt wurden, sondern allein über die AfD-Wahlergebnisse ihrer Kreisverbände in den Landtag von Baden-Württemberg eingezogen sind beziehungsweise als Nachrücker für einen ausgeschiedenen AfD-Abgeordneten ihr Landtagsmandat erhalten haben, und sie mit ihrem gleichzeitig erfolgten Austritt aus der Partei bekundet haben, dass sie sich den Zielen und Forderungen der Alternative für Deutschland nicht mehr verbunden fühlen, fordert die Fraktion der AfD die Abgeordneten Stefan Herre und Harald Pfeiffer auf, die von ihnen vollzogene Trennung von der AfD auch in aller Konsequenz fortzuführen und ihr Landtagsmandat mit sofortiger Wirkung abzugeben. Nur so ist die Entscheidung von Stefan Herre und Harald Pfeiffer wirklich glaubhaft und nachvollziehbar!"Bernd Gögel MdLVorsitzender der Fraktion der AfD im Landtag von Baden-Württemberg im Namen aller Abgeordneten der AfD-LandtagsfraktionPressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressestelle der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127902/4454483