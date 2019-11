Bei Sixt bekommen Sie zweistellige Wachstumsraten für ein KGV von 12. Die Zahlen zum dritten Quartal geben die Richtung vor. Per 2019 dürfte Sixt seinen Umsatz von 2,6 Milliarden Euro um über 12 Prozent auf 2,92 Milliarden Euro steigern. Die Chancen stehen gut, dass man auch per 2020 und 2021 zweistellig wächst. Der wichtigste Wachstumstreiber bleibt dabei die neue Digitalstrategie mit der Plattform Sixt One. Die Aktie hat nach einem kurzen Absacker wieder Fahrt aufgenommen. Lohnt es sich, aufzuspringen?

ISIN: DE000A0DPRE6, DE0007231326, DE0007231334

