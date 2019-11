=== M O N T A G, 2. Dezember 2019 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin November 08:00 TR/BIP 3Q *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (2. Veröffentlichung) 10:00 DE/American Chamber of Commerce in Germany, PK zum Top-50-Ranking der umsatzstärksten US-Unternehmen in Deutschland sowie Vorstellung der KPMG-Studie zum Standort Deutschland aus Sicht von US-Unternehmen, Frankfurt 10:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Bundeslandwirtschafts- ministerin Klöckner, Statements vor dem Gespräch mit Verbänden aus der Land- und Forstwirtschaft, Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) 11:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Eröffnungsrede bei der Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments, Brüssel *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im November *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit November (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November *** 16:00 US/Bauausgaben Oktober 22:00 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600 *** - GB/US-Präsident Trump zu Besuch in Großbritannien (bis 4.12.), London - ES/Beginn UN-Klimakonferenz (bis 13.12.), Madrid D I E N S T A G, 3. Dezember 2019 *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 07:30 AT/Zumtobel Group AG, Ergebnis 1H, Dornbirn *** 08:30 CH/Verbraucherpreise November 09:00 DE/Deutsch-Russische Auslandshandelskammer (AHK) und der Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft, PK zum "Geschäftsklima in Russland 2020: Wie sich die Wirtschaft im größten Flächenstaat der Erde entwickeln wird", Berlin 09:00 DE/Bundesbildungsministerin Karliczek, PK zu den Ergebnissen der Pisa-Studie, Berlin 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:00 DE/Bundesnetzagentur, PK zur Vorstellung der Tätigkeitsberichte Post und Telekommunikation 2018/19, Bonn *** 11:00 DE/Verband der Chemischen Industrie, Jahres-PK, Frankfurt *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Oktober *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q, San Francisco 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - GB/Nato, Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 4.12.), London *** - DE/Pkw-Neuzulassungen November - DE/Deutsche Lufthansa AG, AR-Sitzung, Frankfurt *** - US/Kfz-Absatz November - GB/Unicredit SpA, Investorentag mit Vorstellung eines neuen Strategieplans, London M I T T W O C H, 4. Dezember 2019 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin November *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Oktober 10:00 DE/Statistisches Bundesamt, PK zu "Wohnen in Deutschland", Berlin *** 10:00 GB/Nato, Abschluss Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs, 14:30 PK von Generalsekretär Stoltenberg, London *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller, Jahres-PG, Frankfurt *** 11:30 DE/VDA, Jahresabschluss-PK, Berlin 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht November *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit November (2. Veröffentlichung) *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November 16:00 US/Fed, Anhörung von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses, Washington *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 22:15 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse *** - EU/Treffen der Eurogruppe, Brüssel - DE/Siemens AG, Geschäftsbericht 2019, München D O N N E R S T A G, 5. Dezember 2019 *** 08:00 DE/Auftragseingang Oktober 09:00 DE/Internationales Zinsforum, u.a. Teilnahme von Bafin-Präsident Hufeld (14:15) und Bundesbank- Vorstandsmitglied Wuermeling (15:00), Frankfurt 11:00 DE/DGB-Vorsitzender Hoffmann, DGB-Index Gute Arbeit 2019 mit Themenschwerpunkt Gesundheit, Berlin *** 11:00 EU/BIP 3Q (3. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Oktober 11:00 GR/BIP 3Q 13:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Kasachstans Präsident Kassim-Schomart Tokajew, gemeinsame PK nach bilateralen Gesprächen, Berlin *** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Oktober 16:00 US/Fed, Anhörung von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) vor dem Bankenausschuss des Senats, Washington *** - EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Brüssel *** - AT/Opec, Ministertreffen, Wien - DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK (am Nachmittag) nach Treffen mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer, Berlin F R E I T A G, 6. Dezember 2019 *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches Jahresergebnis, Jena *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Oktober 08:30 DE/Dr. Hönle AG, Jahresergebnis, Gräfelfing *** 09:00 CH/Währungsreserven November 10:00 DE/SPD, Bundesparteitag (bis 8.12.), Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:05 EU/EZB, Mitteilung zum Volumen der vorfristigen Rückzahlungen von Mitteln aus den zielgerichteten langfristigen Refinanzierungsgeschäften der zweiten Serie (TLTRO2) *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten November *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Dezember (1. Umfrage) *** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder, Ministertreffen, Wien - EU/Ratingüberprüfungen für Deutschland (DBRS), Dänemark (DBRS), EFSF (Fitch), ESM (Fitch), Estland (S&P), Kroatien (Fitch), Polen (DBRS) S O N N T A G, 8. Dezember 2019 18:00 CH/BIZ, Quartalsbericht *** - CN/Handelsbilanz November ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

November 29, 2019 08:40 ET (13:40 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.