=== M O N T A G, 9. Dezember 2019 *** 00:50 JP/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Oktober *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 3Q 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Dezember 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Oktober *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:00 US/ISM, halbjährlicher Wirtschaftsausblick *** - FR/Ukraine-Gipfel mit Frankreichs Präsident Macron, Bundeskanzlerin Merkel, Russlands Staatschef Putin und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, Paris D I E N S T A G, 10. Dezember 2019 *** 02:30 CN/Verbraucherpreise November 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Jahresergebnis, Frankfurt *** 08:45 FR/Industrieproduktion Oktober *** 10:00 DE/VDMA, Jahres-PK, Frankfurt 10:00 DE/MVV Energie AG, BI-PK, Frankfurt *** 10:30 GB/BIP Oktober *** 10:30 GB/Industrieproduktion Oktober *** 10:30 GB/Handelsbilanz Oktober *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Dezember *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 4 Mrd EUR *** 13:00 DE/Deutsche Bank AG, Investorenkonferenz "Investor Deep Dive" *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 3Q (2. Veröffentlichung) 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - GB/Thyssenkrupp AG, Capital Market Day (bis 11.12.), London M I T T W O C H, 11. Dezember 2019 *** 07:05 DE/Aurubis AG, Jahresergebnis, Hamburg *** 08:00 ES/Inditex SA, Ergebnis 9 Monate, A Coruna *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Strategisches Update, London 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Verbraucherpreise November *** 14:30 US/Realeinkommen November *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:30 DE/Metro AG, ausführliches Jahresergebnis, Düsseldorf *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington *** - DE/Tui AG, Jahresergebnis (13:45 Telefonkonferenz), Hannover - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht D O N N E R S T A G, 12. Dezember 2019 06:15 DE/Bertrandt AG, Jahresergebnis, Ehningen *** 07:00 GB/CS Group, Investor Day, London 07:45 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose (Dezember) *** 08:00 DE/Verbraucherpreise November (endgültig) *** 08:00 GB/Neuwahlen in Großbritannien (Schließung der Wahllokale um 23:00 Uhr) *** 09:30 CH/SNB, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 DE/PK zur Konjunkturprognose des Ifo-Instituts, Berlin *** 10:00 DE/Konjunkturprognose des IfW - Institut für Weltwirtschaft 10:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zur Werbung mit dem markenrechtlich geschützten "Öko-Test-Siegel", Karlsruhe 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt *** 11:00 DE/Metro AG, BI-PK, Düsseldorf *** 11:00 DE/Konjunkturprognose des RWI - Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung *** 11:00 EU/Industrieproduktion Oktober *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung zweiter TLTRO3 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen November, Frankfurt *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone, Frankfurt *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Erzeugerpreise November 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 4Q, San Jose *** - EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 13.12.), Brüssel *** - DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle - DE/Tom Tailor Holding SE, Ergebnis 1Q/2Q/3Q, Hamburg F R E I T A G, 13. Dezember 2019 *** 00:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 4Q *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen November, Frankfurt 07:00 LU/Stabilus SA, ausführliches Jahresergebnis, Luxemburg 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Import- und Exportpreise November *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz November *** 16:00 US/Lagerbestände Oktober - EU/Ratingüberprüfungen für Großbritannien (DBRS), Serbien (S&P), Slowenien (S&P) ===

