Wien (www.fondscheck.de) - Matthew Beesley, Investmentchef und Mitglied des obersten Führungsgremiums des Schweizer Asset Managers GAM, wird das Unternehmen verlassen, so die Experten von "FONDS professionell".Seine Position als "Group Head of Investment" werde nicht neu besetzt, teile der Vermögensverwalter mit. Zur Begründung führe die Gesellschaft an, Beesley habe die Restrukturierung des Teams erfolgreich abgeschlossen. Seine anderen Aufgaben würden von Kollegen übernommen. Beesley werde noch einige Monate an Bord bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, heiße es in der Mitteilung. (29.11.2019/fc/n/p) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...