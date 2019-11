Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Arbeitsmarkt bleibt in guter Verfassung: Im November waren 24.000 Menschen weniger arbeitslos als im Vormonat, so die Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung, Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Die Arbeitslosigkeit ist damit auf 2,18 Millionen zurückgegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...