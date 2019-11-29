DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BDL F.HSH NORDBK. SPHERE XS0221141400 02.12.2019 HZE/EOT
BDL F.HSH NORDBK. SPARC XS0142391894 02.12.2019 HZE/EOT
RESPARCS FDG I 02/UND XS0159207850 02.12.2019 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BDL F.HSH NORDBK. SPHERE XS0221141400 02.12.2019 HZE/EOT
BDL F.HSH NORDBK. SPARC XS0142391894 02.12.2019 HZE/EOT
RESPARCS FDG I 02/UND XS0159207850 02.12.2019 HZE/EOT