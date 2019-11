PolitikBundestag beschließt Haushalt mit Rekordausgaben Der Bundestag hat am Freitag mit den Stimmen der großen Koalition den Rekordhaushalt für das kommende Jahr beschlossen. Wofür das Geld ausgegeben werden soll, lesen Sie hier. weiterlesen UnternehmenDaimler-Mitarbeiter müssen zittern Autobauer Daimler will in den kommenden drei Jahren über eine Milliarde Euro an Personalkosten einsparen - und dafür Stellen im fünfstelligen Bereich streichen. ...

