Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktien von Andritz von 45,00 auf 42,00 Euro gesenkt. Das Anlagevotum wurde hingegen mit "Buy" bestätigt.

In der Freitag vorgelegten Studie behandelt Raiffeisen-Analystin Teresa Schinwald jüngste Entwicklungen beim heimischen Maschinen- und Anlagenbauer. Dieser hatte am Mittwoch mitgeteilt, er erwartet im kommenden Jahr kein Gewinnplus. Beim operativen Ergebnis vor außerordentlichen Effekte (EBITA) werde "trotz des steigenden Umsatzes aber nur ein Betrag in ähnlicher Größenordnung wie 2019 erwartet", hieß es in einer Mitteilung von Andritz.

Aus Sicht der RCB-Analystin war dies ein "ungewöhnlicher Schritt", da Andritz noch vor den Ergebnissen für das Gesamtjahr 2019 einen Ausblick auf das kommende Jahr mitteilte: "Während die steigenden Umsatzprognosen den Konsensschätzungen entsprachen, enttäuschten die EBITDA-Erwartungen gegenüber dem Konsensus und unseren Schätzungen," schreibt Raiffeisen-Expertin Schinwald im Update.

Aktuell sieht Raiffeisen bei Andritz eine niedrigere Profitabilität aufgrund der Konstruktionsphase in großen Projekten und eines schwierigen Marktumfeldes im Automobilsektor. Außerdem würden sich Effekte der Restrukturierung von Schuler auf das Jahr 2012 verzögern.

Am Freitagnachmittag notierten die Andritz-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,17 Prozent bei 35,40 Euro.

