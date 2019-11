Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hilden (pta032/29.11.2019/15:40) - Hilden, den 29.11.2019. Die ÖKOWORLD AG gibt bekannt, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates am heutigen Tag beschlossen hat, die Einbeziehung der Vorzugsaktien in den Freiverkehr an der Börse München im Segment m:access, kurzfristig zu kündigen.



Auf Grund des nur geringen Aktienhandels rechtfertigt die Einbeziehung der Vorzugsaktien in den Freiverkehr der Börse München die dadurch entstehenden Aufwände für die Gesellschaft nicht.



Die Einbeziehung der Vorzugsaktien der Gesellschaft an anderen Börsenplätzen ist von der vorgenannten Kündigung nicht betroffen. Diese sind unter der ISIN DE 0005408686 im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale sowie im Freiverkehr an der Börse Düsseldorf unverändert weiter handelbar.



ÖKOWORLD AG, Hilden



(Ende)



Aussender: ÖKOWORLD AG Adresse: Itterpark 1, 40724 Hilden Land: Deutschland Ansprechpartner: Katrin Hammerich Tel.: +49 2103 929-0 E-Mail: katrin.hammerich@oekoworld.com Website: www.oekoworld.com



ISIN(s): DE0005408686 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München, Freiverkehr in Düsseldorf



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1575038400765



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresNovember 29, 2019 09:40 ET (14:40 GMT)