Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Patrick DeWayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise E.ON wieder. E.ON hat Zahlen für die ersten neun Monate 2019 vorgelegt. Dank der Übernahme von Innogy hat Eon zudem seine Jahresprognose etwas angehoben. Bei den Verkäufen steht Steinhoff auf dem zweiten Platz. Der südafrikanische Konzern hat eine weitere Beteiligung verkauft. In Folge dessen ging es für den Aktienkurs um 20 Prozent bzw. einen Cent nach oben.